Israël: lichaam dode gijzelaar overgedragen aan Rode Kruis

GAZA-STAD (ANP) - Het stoffelijk overschot van een Israëlische gijzelaar is overgedragen aan het Rode Kruis. Dat meldt het Israëlische leger op X.

Hamas zei zondag al het lichaam te hebben geborgen, maar stelde daarbij dit niet te kunnen overdragen als de "situatie op de grond" daartoe niet toereikend was. Enkele uren na die mededeling voerde Israël meerdere luchtaanvallen uit op het gebied, in reactie op wat het land "grove schendingen" van het staakt-het-vuren door Hamas noemde. De militante organisatie waarschuwde daarnaast dat bij Israëlische "escalatie" het zoeken naar overleden gijzelaars vertraging kon oplopen.