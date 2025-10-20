ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Onderzoekers: kabeltram Lissabon gebruikte ongeschikte kabel

Samenleving
door anp
maandag, 20 oktober 2025 om 20:27
anp201025192 1
LISSABON (ANP) - Het kabeltramongeluk in Lissabon begin september is het gevolg van een mechanisch gebrek. Dat meldt het Portugese onderzoeksbureau GPIAAF in een publicatie over de eerste bevindingen rond het ongeluk. Bij het ongeluk kwamen 16 mensen om het leven, onder wie de machinist.
De gebruikte kabel voor de lijn, die een heuvel in de Portugese hoofdstad beklimt, zou volgens de onderzoekers niet geschikt zijn geweest voor het vervoer van personen. De onderzoekers stellen verder dat hetzelfde type kabel is gebruikt bij andere kabeltrams in de stad. Ze zijn daarom voorzichtig in het aanwijzen van de kabel als oorzaak van het ongeluk.
De onderzoekers voegen toe dat hoewel niet altijd goed toezicht werd gehouden op de onderhoudswerkzaamheden aan de lijn, die werden uitgevoerd door een onderaannemer, de tram was goedgekeurd voor gebruik op de dag van het ongeluk.
De GPIAAF benadrukt dat het gaat om voorlopige bevindingen en dat verder onderzoek noodzakelijk is.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-538702041

Pieter:Dit is waar de 'Omtzigt-kiezer' naartoe gaat

Scherm­afbeelding 2025-10-20 om 15.46.13

Hoe Trump bezig is zijn eigen SA op te bouwen

ANP-302603913

Pas op met finasteride tegen kaalheid: gebruikers worstelen met depressie en andere psychische klachten

anp201025089 1

Van Hijum: de WIA wordt het nieuwe toeslagenschandaal

ANP-529315227

Waarom vinden we geen aliens? Misschien omdat ze al veel verder zijn dan wij, denken onderzoekers

ANP-539768356

12 van de 15 partijprogramma's bevatten punten die strijdig zijn met de rechtsstaat: deze partijen scoren wel goed

Loading