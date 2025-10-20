Onderzoekers: kabeltram Lissabon gebruikte ongeschikte kabel

LISSABON (ANP) - Het kabeltramongeluk in Lissabon begin september is het gevolg van een mechanisch gebrek. Dat meldt het Portugese onderzoeksbureau GPIAAF in een publicatie over de eerste bevindingen rond het ongeluk. Bij het ongeluk kwamen 16 mensen om het leven, onder wie de machinist.

De gebruikte kabel voor de lijn, die een heuvel in de Portugese hoofdstad beklimt, zou volgens de onderzoekers niet geschikt zijn geweest voor het vervoer van personen. De onderzoekers stellen verder dat hetzelfde type kabel is gebruikt bij andere kabeltrams in de stad. Ze zijn daarom voorzichtig in het aanwijzen van de kabel als oorzaak van het ongeluk.

De onderzoekers voegen toe dat hoewel niet altijd goed toezicht werd gehouden op de onderhoudswerkzaamheden aan de lijn, die werden uitgevoerd door een onderaannemer, de tram was goedgekeurd voor gebruik op de dag van het ongeluk.

De GPIAAF benadrukt dat het gaat om voorlopige bevindingen en dat verder onderzoek noodzakelijk is.