Israël maakt plannen voor als Hamas zich niet aan bestand houdt

JERUZALEM (ANP/RTR) - De Israëlische minister van Defensie Israel Katz heeft het leger opdracht gegeven zich voor te bereiden op het volledig uitschakelen van Hamas. Dit voor het geval dat de Palestijnse beweging zich niet houdt aan de afspraken van het staakt-het-vuren, schrijft nieuwssite The Times of Israel.

Katz stelt in een verklaring dat Hamas moet worden ontwapend en dat alle "terroristische infrastructuur", zoals tunnels, moet worden vernietigd. Ook moeten de lichamen van alle overleden gijzelaars worden teruggegeven. Hamas wijst erop dat de overblijfselen van sommigen van hen waarschijnlijk onder door Israël gebombardeerde gebouwen liggen. Het zou daarom veel tijd en moeite kosten om die lichamen terug te vinden.

"Als Hamas weigert het akkoord uit te voeren, zal Israël, in samenwerking met de VS, de strijd hervatten en actie ondernemen om Hamas volledig te verslaan, de situatie in Gaza te veranderen en alle doelstellingen van de oorlog te verwezenlijken", aldus Katz.