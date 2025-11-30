ECONOMIE
Israël meldt aanval op strijders die tunnel in Gaza verlaten

Samenleving
door anp
zondag, 30 november 2025 om 11:11
GAZA-STAD (ANP/AFP) - De Israëlische krijgsmacht meldt dat het vier personen heeft gedood die tunnels verlieten in het zuiden van de Gazastrook. Zij worden omschreven als terroristen. Nieuwssite Times of Israel bericht dat mogelijk een hooggeplaatste Hamas-commandant onder de doden is.
De aanval vond plaats in een gebied dat wordt gecontroleerd door de Israëlische krijgsmacht en waar mogelijk nog tientallen Hamasstrijders ondergronds zijn gestrand, schrijft de nieuwssite. Israël heeft vaker gemeld dat het Hamasstrijders die tunnels probeerden te ontvluchten heeft uitgeschakeld.
De Israëlische krijgsmacht heeft zich in de Gazastrook teruggetrokken nadat een bestand was gesloten, maar controleert nog steeds een deel van het kustgebied. De regering van Israël maakte deze maand duidelijk dat Hamasstrijders die daar nog ondergronds zitten niet op een veilige aftocht hoeven te rekenen. Hamas heeft internationale bemiddelaars opgeroepen daar verandering in te brengen.
