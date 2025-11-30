Rijkaart houdt overal rekening mee bij acties VS rond Venezuela

DEN HAAG (ANP) - Demissionair minister Frank Rijkaart van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties "houdt overal rekening mee" bij de acties van de Verenigde Staten rond Venezuela. In WNL Op Zondag zei de BBB-bewindsman dat we "niet kunnen denken dat het lekker rustig is voor de eilanden". Hij bedoelt daarmee Aruba, Bonaire en Curaçao die niet ver van Venezuela liggen.

Vooralsnog is het nog rustig op de eilanden, zei Rijkaart. "Maar we kijken met argusogen naar alles wat daar gebeurt."

De Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd dat het luchtruim boven Venezuela gesloten is, hoewel hij daar niet over gaat. Sindsdien is op vliegradarwebsites te zien dat er geen luchtverkeer meer is boven Venezuela. Dat heeft nog geen effect op vluchten naar de drie eilanden in het Caribische deel van het koninkrijk, aldus Rijkaart.

"Het is niet de bedoeling dat de eilanden meegezogen worden in de plannen van Trump", aldus de BBB'er. Hij wil graag dat het rustig blijft op de eilanden.