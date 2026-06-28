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USAR NL heeft nog niemand kunnen redden in Venezuela

Samenleving
door anp
zondag, 28 juni 2026 om 12:58
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LA GUAIRA (ANP) - De Nederlandse USAR-teams hebben tijdens de eerste 24 uur van hun reddingsactie na de aardbevingen in Venezuela nog geen mensen uit ingestorte gebouwen kunnen halen. Wel is geprobeerd om iemand te redden, maar tijdens de poging bleek dat die actie niet zou slagen, vertelde een woordvoerder. "Hoe moeilijk dat ook is, er werd besloten door te gaan naar mensen die we mogelijk wel kunnen redden."
Dat is een aangrijpende keuze voor de reddingsploegen, aldus de woordvoerder vanuit Nederland. Hij weet niet wat de omstandigheden waren. "Maar de tijd is schaars en het is aan ons om daar zo goed mogelijk gebruik van te maken." Overlevingskansen nemen sterk af 72 uur na een aardbeving.
Na de zware bevingen op donderdag was er zaterdag een derde met een kracht van 5.6. Het Nederlandse team heeft daarvan niets gemerkt, zegt de woordvoerder.
Het Nederlandse USAR is met 64 mensen en 8 honden afgereisd om te zoeken naar overlevenden. In totaal zijn er 44 internationale USAR-teams in Venezuela.
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