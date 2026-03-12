Iraanse sporters roepen IOC op olympisch comité Iran te royeren

LAUSANNE (ANP) - Een groep van ruim tweehonderd Iraanse sporters heeft Kirsty Coventry, de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), opgeroepen het lidmaatschap van het olympisch comité van Iran in te trekken. Dat is te lezen in een open brief van de sporters aan Coventry, die belangenorganisatie Global Athlete op X heeft gedeeld.

"De nationale olympische en paralympische comités van de Islamitische Republiek vertegenwoordigen de Iraanse sport niet", schrijven de (oud-)sporters. "Ze vertegenwoordigen een regime." De briefschrijvers wijzen op het discriminerende beleid van Iraanse sportbonden en benoemen dat de Revolutionaire Garde tot in de hoogste regionen van het sportbestuur is doorgedrongen.

"Als de eerste vrouwelijke voorzitter van het IOC zal uw antwoord op de onderdrukking van vrouwelijke Iraanse sporters en de politisering van Iraanse sport meer dan alleen een voorzitterschap definiëren", schrijven ze. "Het zal bepalen of het Olympisch Handvest een levend document is of een ceremoniële tekst."