Israël meldt vernietiging tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon

TEL AVIV (ANP/RTR) - Het Israëlische leger zegt ondergrondse infrastructuur te hebben vernietigd die zou worden gebruikt door de Libanese beweging Hezbollah in een dorp in Zuid-Libanon. Dat staat in een gezamenlijke verklaring van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en minister van Defensie Israel Katz.

De Verenigde Staten waren vooraf op de hoogte gebracht van de aanval, die gericht was op een 200 meter lange tunnel in de plaats Majdal Zoun, aldus de verklaring.

Vrijdag sloten Israël en Libanon een door de VS bemiddelde veiligheidsovereenkomst die een einde moet maken aan de gevechten tussen Israël en Hezbollah. Onderdeel daarvan is dat Israëlische troepen zich moeten gaan terugtrekken uit Libanon. Een dag later verklaarde de Israëlische defensieminister Israel Katz dat Israël zijn troepen pas terugtrekt uit Libanon als Hezbollah volledig is ontwapend.