Trump tegen ambassadeur Australië: ik mag je niet

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump had tijdens een bijeenkomst een ongemakkelijk moment met de Australische ambassadeur in zijn land. Een journalist vroeg de president of hij problemen had met opmerkingen van de diplomaat, oud-premier Kevin Rudd, over hem. Trump leek zich pas daarna te realiseren dat Rudd zelf ook aanwezig was.

De confrontatie vond plaats tijdens een persmoment met de Australische premier Anthony Albanese. Trump zei eerst niets te weten over de ambassadeur om vervolgens aan Albanese te vragen of de diplomaat nog voor hem werkt. Toen de premier bevestigend reageerde, probeerde ambassadeur Rudd uit te leggen dat het ging om uitspraken uit het verleden. "Ik mag jou ook niet en dat gaat waarschijnlijk ook nooit gebeuren", reageerde Trump. Onduidelijk is of hij dat grappend bedoelde.

Rudd noemde Trump volgens de Australische omroep ABC in 2020 op sociale media "de meest destructieve president in de geschiedenis". Ook heeft hij de president een "dorpsgek" genoemd.