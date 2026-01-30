Klaver: inzet voor groener en socialer beleid keihard nodig

DEN HAAG (ANP) - GroenLinks-PvdA zal haar zetels "maximaal inzetten om de plannen socialer en groener te maken". Dat zegt partijleider Jesse Klaver in een eerste reactie op het regeerakkoord op X. Die inzet vindt Klaver "keihard nodig."

De grootste oppositiepartij heeft eerder aangegeven akkoorden te willen sluiten met de minderheidscoalitie. Met de steun van de 20 zetels van GroenLinks-PvdA kunnen de coalitieplannen op een ruime meerderheid in de Tweede Kamer rekenen. In de senaat telt de partij 14 zetels.