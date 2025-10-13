Parijs valt voor de peanut butter latte – dankzij Buddy Buddy

Parijs staat bekend als hoofdstad van patisserie en klassieke koffie , maar er is een opvallende nieuwe trend, schrjft de Financial Times : de peanut butter latte. Het succes achter deze trend? De in Brussel begonnen nut butter-specialist Buddy Buddy, inmiddels een hit in de Franse hoofdstad – en straks misschien ook in Manhattan.

Van toeval naar trendBuddy Buddy werd opgezet door Julien Gaucherot en Matt Samra. Het idee ontstond toevallig: een overschot aan noten leidde tot de creatie van homemade nut butters, die vervolgens perfect bleken te combineren met koffie. Na een jaar experimenteren opende Buddy Buddy zijn eerste winkel in Brussel in 2020; Parijs volgde in 2023.

Het geheim van Le BuddyIn het hart van de hippe wijk rond Canal Saint Martin serveert Buddy Buddy zijn sterdrank: Le Buddy, een peanut butter latte, heet of iced. Hun recept blijft geheim, maar wel duidelijk is dat hun notenboters uiterst romig en lokaal geroosterd zijn. De drank staat bekend om zijn fluweelzachte textuur die de koffie minder bitter maakt, terwijl de gezonde vetten voor langdurige energie zorgen.

Creatieve smakenNaast de peanut butter latte is er ook de Matcha Buddy en de Fruity Buddy (met framboos en peanut butter – een knipoog naar de Amerikaanse “peanut butter & jelly sandwich”). Alles wordt geserveerd tussen minimalistisch Parijs interieur en uitgestalde glazen potten met huisgemaakte notenboters, zoals Cinnamon Roll almond butter. Buddy Buddy’s producten zijn zelfs geliefd in pop-up samenwerkingen met sterren als Ariana Grande.

Internationaal succesHet avontuur krijgt dit jaar een vervolg: Buddy Buddy opent in Manhattan. In Brussel wisten ze al Jacinda Ardern, oud-premier van Nieuw-Zeeland, te verwelkomen als fan. Hun missie? Niet minder dan heel de wereld enthousiast maken voor koffie met notenboter.

Adres Buddy Buddy Parijs:15 rue de Marseille, 75010 ParisMeer info: buddybuddy.co

Er zijn in Nederland geen officiële vestigingen van Buddy Buddy, maar je kunt via gespecialiseerde webshops hun producten kopen en er zelf mee experimenteren. Ook vind je bij andere koffiebars soms “peanut butter latte”-achtige creaties—maar het authentieke cafégevoel van Buddy Buddy zoals in Parijs en Brussel is hier voorlopig nog niet te vinden.