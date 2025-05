Israël stuurt grondtroepen Gazastrook in

TEL AVIV (ANP/DPA) - Het Israëlische leger is begonnen met een grootschalige inzet van grondtroepen als onderdeel van zijn nieuwe grote offensief in de Palestijnse Gazastrook. In het noorden en zuiden van het kustgebied vechten militairen sinds zaterdag tegen de Hamas-beweging, aldus de strijdkrachten zondag.

De Israëlische luchtmacht voerde vorige week een eerste golf van aanvallen uit om de grondoperaties te ondersteunen. Meer dan 670 Hamas-doelwitten werden getroffen, zoals wapendepots en raketlanceerders, aldus het leger. Tientallen Hamas-strijders zouden daarbij zijn uitgeschakeld.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt met het nieuwe offensief de druk op Hamas te willen opvoeren om nog vastgehouden gijzelaars vrij te laten. De regering wil dat het leger de Gazastrook verovert en permanent bezet houdt. Volgens regeringsbronnen voorziet het plan ook in een verplaatsing van de Palestijnse bevolking van het noorden naar het zuiden.