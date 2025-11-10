Pietje Paniek keert na tien jaar terug in Sinterklaasjournaal

HILVERSUM (ANP) - Het personage Pietje Paniek is maandagavond na tien jaar teruggekeerd in het Sinterklaasjournaal. In de eerste aflevering is te zien hoe Sinterklaas het contact met de stoomboot verliest als Pietje Paniek de leiding krijgt over de cadeautjes die op Texel in de schoenen moeten worden gestopt.

Pietje Paniek was een zeer populair personage in het Sinterklaasjournaal. Cabaretier Jochem Myjer besloot in 2016 te stoppen met de rol, omdat "de lol eraf was" door alle commotie over de overgang naar roetveegpieten. "Je denkt alleen maar: als er maar niks gebeurt", zei hij daarover in College Tour.

Myjer heeft een speciale band met Texel, waar Sinterklaas dit jaar aankomt. De komiek plaatste maandagavond op Instagram een foto samen met zijn alter ego Pietje Paniek. "We wisten allebei nog niet dat hij voor het eerst in tien jaar van Sinterklaas en de Hoofdpiet kennelijk weer mee mag op de stoomboot naar Nederland", schrijft hij.

"Leukste baantje van de hele wereld"

"Ik zag hem net voorbijstuiven op het Sinterklaasjournaal. Ik ben zo blij voor hem, want ik weet dat hij dit het leukste baantje van de hele wereld vindt en dat hij het supergemist heeft. Nu maar hopen dat hij zijn paniek een beetje onder controle heeft de komende weken."

Op sociale media wordt de terugkeer van Pietje Paniek met veel vreugde ontvangen. Het Sinterklaasjournaal bestaat 25 jaar. De eerste aflevering was maandagavond te zien. De presentatie was 23 jaar in handen van Dieuwertje Blok. Merel Westrik nam het afgelopen jaar van haar over, omdat Blok ernstig ziek was. Zij overleed in maart 2025.