Honkballers winnen laatste oefenduel voor World Baseball Classic

PORT CHARLOTTE (ANP) - De Nederlandse honkballers hebben twee dagen voor de start van de World Baseball Classic (WBC) het laatste oefenduel met Tampa Bay Rays gewonnen. Het Koninkrijksteam was in Port Charlotte, in Florida, met 11-8 te sterk voor het team uit de Amerikaanse Major League.

Bondscoach Andruw Jones werd deze week geconfronteerd met een positieve dopingtest van international Jurickson Profar, die inmiddels voor een jaar is geschorst. Jones riep woensdag Jakey Josepha op als vervanger voor Profar.

Oranje begint vrijdag aan de WBC, het officieuze WK, met een wedstrijd tegen Venezuela. De ploeg speelt in de groepsfase ook nog tegen Nicaragua, de Dominicaanse Republiek en Israël.