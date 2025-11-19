Israël voert aanvallen uit op 'Hezbollah-doelen' in Libanon

BEIROET (ANP/RTR/AFP) - De Israëlische krijgsmacht zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op Hezbollah-doelen in het zuiden van Libanon. Israël kwam eerder op woensdag al met een waarschuwing voor de bewoners van twee dorpen. Op X werd opgeroepen specifieke gebouwen te evacueren, omdat deze in de buurt van panden zouden zijn "die door Hezbollah worden gebruikt".

Er is nog niets bekendgemaakt over eventuele slachtoffers.

Dinsdag kwamen door een Israëlische luchtaanval aan de rand van de Libanese stad Sidon zeker dertien mensen om het leven. Die aanval werd op een Palestijns vluchtelingenkamp uitgevoerd.

Israël heeft ondanks de wapenstilstand van november 2024 regelmatig aanvallen uitgevoerd op Libanon. Volgens Israël houden Libanon en Hezbollah zich niet aan de afspraken over het staakt-het-vuren.