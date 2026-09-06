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Als eerste geplaatste Zverev nu wel in drie sets door op US Open

Sport
door anp
zondag, 06 september 2026 om 8:59
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NEW YORK (ANP) - Tennisser Alexander Zverev is door naar de vierde ronde van de US Open. In de nacht van zaterdag op zondag versloeg de als eerste geplaatste Duitser de als 25e geplaatste Chileen Alejandro Tabilo in de derde ronde in drie sets: 6-2 7-6 (2) 6-2.
In de eerste twee rondes had Zverev de nodige moeite met twee op papier veel minder sterke tegenstanders. In de eerste ronde versloeg hij de Italiaan Lorenzo Sonego, nummer 89 van de wereldranglijst, na vijf sets en bijna 5 uur. In de tweede ronde had hij opnieuw vijf sets en dit keer ruim 4,5 uur nodig om de Fransman Quentin Halys (52e op de wereldranglijst) te verslaan.
Tegen Tabilo won hij direct de eerste vier games. In de tweede set kwam de Chileen nog sterk terug en brak hij Zverev twee keer. Maar nadat de Duitser de tiebreak won wist hij de partij snel af te maken.
In de vierde ronde treft Zverev in de Italiaan Luciano Darderi, nummer 21 van de plaatsingslijst, zijn hoogst geplaatste tegenstander tot nu toe.
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