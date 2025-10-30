Israël voert opnieuw aanvallen uit op Gaza

GAZA-STAD (ANP/RTR) - Israël heeft donderdagochtend ongeveer tien luchtaanvallen uitgevoerd bij de zuidelijke Gazaanse stad Khan Younis. Dat meldt onder meer Al Jazeera. Ook zou er met tanks zijn aangevallen ten oosten van Gaza-Stad. Vooralsnog zijn er geen doden of gewonden gemeld. Volgens Israël ging het om "precisieaanvallen" gericht tegen "terroristische infrastructuur" in gebieden die nog onder controle van Israël staan.

Woensdag zei Israël het bestand met Hamas te hebben hervat, nadat het dit dinsdag had opgeschort om een reeks vergeldingsaanvallen uit te voeren op Hamas. De militante organisatie zou volgens Israël het staakt-het-vuren meermaals hebben geschonden. Bij die aanvallen raakten volgens Al Jazeera zeker 91 mensen gewond, van wie velen vrouwen en kinderen. Volgens het Gazaanse ministerie van Volksgezondheid vielen er 104 doden. Onder meer Qatar veroordeelde de represailles.