OVV: beperk risico op botsingen straaljagers met burgerluchtvaart

door anp
donderdag, 30 oktober 2025 om 11:16
DEN HAAG (ANP) - Er moeten betere regels komen om botsingen tussen snelle gevechtsvliegtuigen en de burgerluchtvaart te voorkomen. Daartoe roept de Onderzoeksraad voor Veiligheid op na onderzoek naar een bijna-botsing twee jaar geleden ten noorden van Elburg. Destijds kon een piloot van een F-16 op het laatste moment uitwijken om een crash te voorkomen met een sportvliegtuig dat een trainingsvlucht uitvoerde.
De bemanning van beide vliegtuigen wist in eerste instantie niet van elkaars positie.
De Onderzoeksraad zegt dat de kans klein is op dergelijke ongevallen, waarbij de luchtverkeersleiding niet eindverantwoordelijk is voor het uit elkaar houden van de vliegroutes. "Een kleine kans betekent niet dat het nooit kan voorkomen", zegt Erica Bakkum van de Onderzoeksraad. Zeker nu er meer wordt getraind, met bijvoorbeeld de F-35.
Omdat een ongeval catastrofaal kan zijn, is het volgens Bakkum belangrijk om passende maatregelen te treffen. De ministeries van Defensie en van Infrastructuur en Waterstaat moeten daarvoor zorgen, aldus de Onderzoeksraad.
