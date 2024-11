TEL AVIV (ANP/RTR) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt te zijn geïnformeerd over een "zeer gewelddadig incident" tegen Israëlische burgers in Amsterdam. Dat meldt hij vrijdag in een verklaring aan persbureau Reuters. In Amsterdam ontstond vrijdag aan het begin van de nacht onrust nadat Ajax had gespeeld tegen de Israëlische club Maccabi Tel Aviv.