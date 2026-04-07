Israël waarschuwt Iraniërs uit de buurt te blijven van treinen

Samenleving
door anp
dinsdag, 07 april 2026 om 8:01
JERUZALEM (ANP/RTR) - Israël heeft Iraniërs gewaarschuwd geen treinen te gebruiken en uit de buurt te blijven van spoorwegen. Wie daar geen gehoor aan geeft, riskeert volgens de krijgsmacht zijn of haar eigen leven.
"Voor uw veiligheid verzoeken wij u vriendelijk om vanaf dit moment tot 21.00 uur Iraanse tijd geen gebruik te maken van treinen en niet per trein te reizen door Iran", staat in een verklaring op X.
Israël voert samen met de Verenigde Staten sinds eind februari aanvallen uit op Iran. Onduidelijk is wat Israël nu precies van plan is. "Uw aanwezigheid in treinen en nabij spoorlijnen brengt uw leven in gevaar", aldus de waarschuwing.
