Lam consolideert macht in Vietnam als partijleider en president

door anp
dinsdag, 07 april 2026 om 6:42
HANOI (ANP/AFP) - To Lam is dinsdag door de Nationale Vergadering tot president van Vietnam verkozen. De 68-jarige Lam is ook al de leider van de Vietnamese Communistische Partij. Nu Lam de eerste en tweede plek in de Vietnamese politiek bekleedt, heeft hij zijn macht verder geconsolideerd.
De stap heeft hem "in feite veranderd in Vietnam's 'opperste leider'", zei Le Hong Hiep van het Vietnam-studieprogramma aan het ISEAS - Yusof Ishak Institute in Singapore tegen persbureau AFP. Lam heeft "het leiderschap van het land getransformeerd van een consensusgericht collectief model naar een leiderschapsstijl van een sterke man", aldus Hiep tegen AFP.
Tegenover het parlement noemde Lam zijn dubbele rol als partijleider en president een "grote eer" en een "heilige, nobele plicht".
In zijn tijd als algemeen secretaris van de Communistische Partij heeft Lam zijn politieke rivalen aan de kant gezet en voerde hij agressieve hervormingen door.
