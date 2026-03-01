Israël: weg naar Teheran is open, grootschalige bombardementen

TEHERAN (ANP/AFP/RTR) - Israël zegt grootschalig te bombarderen in "het hart van Teheran". Dat meldt het Israëlische leger, dat eraan toevoegt dat de aanvallen gericht zijn tegen "het terroristische regime".

Volgens de verklaring zouden eerdere aanvallen op het land gericht zijn geweest op het bereiken van "superioriteit in de lucht", om zo "de weg naar Teheran" open te leggen.

Volgens Iraanse staatsmedia aangehaald door Al Jazeera zouden onder meer raket- en luchtaanvallen plaatsvinden op het stadsdeel Seyyed Khandan. Daarbij zouden "verschrikkelijke explosies" te horen zijn.