Israël: wij hebben Khamenei gedood tijdens precisieoperatie

Samenleving
door anp
zondag, 01 maart 2026 om 10:09
anp010326085 1
TEL AVIV (ANP) - Israël heeft gezegd dat de eigen luchtmacht de hoogste Iraanse leider heeft gedood. "Ali Khamenei was het doelwit van een nauwkeurige, grootschalige operatie uitgevoerd door de Israëlische luchtmacht, geleid door nauwkeurige inlichtingen van de krijgsmacht", citeert nieuwssite Times of Israel uit een verklaring van de strijdkrachten. "Hij bevond zich in zijn centrale leiderschapscomplex in het hart van Teheran, samen met andere hoge functionarissen."
De hoogbejaarde Khamenei kwam zaterdag om het leven toen Israël en de VS gerichte bombardementen uitvoerden op Iran. Hij gold sinds 1989 als de hoogste leider van het islamitische bewind. De Israëlische krijgsmacht verwijt hem verantwoordelijk te zijn voor gewelddadige repressie in eigen land en het steunen van gewapende groepen als Hezbollah. "De Opperste Leider van het Iraanse regime was verantwoordelijk voor de terroristische aanslagen tegen de staat Israël, en het bloed van vele burgers van over de hele wereld kleeft aan zijn handen."
