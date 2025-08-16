ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nederlandse hockeyers verliezen EK-finale na shoot-outs

Sport
door anp
zaterdag, 16 augustus 2025 om 19:55
anp160825136 1
MÖNCHENGLADBACH (ANP) - De Nederlandse hockeyers zijn er niet in geslaagd de Europese titel te prolongeren. In de finale verloor Oranje na shoot-outs van gastland Duitsland. In een herhaling van de olympische finale stond het na de reguliere speeltijd nog 1-1.
Het elftal van bondscoach Jeroen Delmee kwam in de 26e minuut op een 1-0 voorsprong nadat Tijmen Reyenga een strafcorner benutte. Duitsland kwam vlak na de start van het vierde en laatste kwart op gelijke hoogte door een doelpunt van Justes Weigand.
Jorrit Croon miste de eerste shoot-out: Croon schoot de bal buiten de gestelde acht seconden binnen. Ook Thijs van Dam kreeg de bal niet binnen.
Vorig artikel

Israël wil bewoners Gaza naar het zuiden verdrijven

POPULAIR NIEUWS

220433224 l normal none

Zo houd je mos uit je gras

48358454 l normal none

3 signalen dat de mensen om je heen niet echt om je geven

acaa98fa

Economisch (en militair) is Rusland een dwerg. Waarom zijn we zo bang?

shutterstock_2589530723

8 teken dat je misschien (zonder het te weten) een beetje autistisch bent

anp160825090 1

Zou Poetin Trump echt ergens mee chanteren?

ANP-449355373

De nare jeugd van Johan Derksen. Verklaart alles?