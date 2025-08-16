Nederlandse hockeyers verliezen EK-finale na shoot-outs

MÖNCHENGLADBACH (ANP) - De Nederlandse hockeyers zijn er niet in geslaagd de Europese titel te prolongeren. In de finale verloor Oranje na shoot-outs van gastland Duitsland. In een herhaling van de olympische finale stond het na de reguliere speeltijd nog 1-1.

Het elftal van bondscoach Jeroen Delmee kwam in de 26e minuut op een 1-0 voorsprong nadat Tijmen Reyenga een strafcorner benutte. Duitsland kwam vlak na de start van het vierde en laatste kwart op gelijke hoogte door een doelpunt van Justes Weigand.

Jorrit Croon miste de eerste shoot-out: Croon schoot de bal buiten de gestelde acht seconden binnen. Ook Thijs van Dam kreeg de bal niet binnen.