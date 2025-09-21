ECONOMIE
Netanyahu tegen westerse leiders: er komt geen Palestijnse staat

Samenleving
door anp
zondag, 21 september 2025 om 18:37
bijgewerkt om zondag, 21 september 2025 om 18:41
anp210925124 1
De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft opnieuw gezegd dat er geen Palestijnse staat zal komen, ditmaal in een boodschap gericht aan de leiders van het Verenigd Koninkrijk, Australië en Canada, die eerder zondag de Palestijnse staat erkenden. "Er zal geen Palestijnse staat worden gesticht ten westen van de Jordaan."
Ook verklaarde Netanyahu dat Israël doorgaat met het uitbreiden van Joodse nederzettingen op de bezette Westelijke Jordaanoever, een beleid dat in strijd is met het internationaal recht. "We hebben het aantal Joodse nederzettingen in Judea en Samaria verdubbeld en we zullen op deze weg doorgaan", zei hij, waarbij hij de bijbelse namen voor de Westelijke Jordaanoever gebruikte.
