ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Israëlisch leger doorzoekt woning Palestijnse Oscarwinnaar

Samenleving
door anp
zondag, 14 september 2025 om 7:48
anp140925036 1
AT-TUWANI (ANP) - De Palestijnse regisseur en activist Basel Adra zegt zaterdag op de bezette Westelijke Jordaanoever te zijn aangevallen door kolonisten. Toen hij familieleden die bij het incident gewond waren geraakt, vergezelde naar een ziekenhuis, doorzocht het Israëlische leger zijn woning, aldus de filmmaker tegenover CNN.
Adra filmt al jaren acties van kolonisten en het Israëlische leger in de regio Masafer Yatta. Dat leidde tot documentaire No Other Land uit 2024, die hij met coregisseurs Hamdan Ballal en Yuval Abraham maakte. No Other Land won in maart de Oscar voor beste documentaire. Kort daarna werd Ballal op de Westelijke Jordaanoever aangevallen door kolonisten en vanuit de ambulance die hem gewond naar het ziekenhuis bracht, gearresteerd door het Israëlische leger. Eind juli werd een van de crewleden van de documentaire gedood door een kolonist.
Het Israëlische leger laat CNN in een reactie weten dat het eenheden naar Adra's woonplaats At-Tuwani had gestuurd na berichten dat "terroristen" stenen hadden gegooid naar Israëlische burgers. Adra ontkent dat er stenen zijn gegooid.
loading

POPULAIR NIEUWS

download (9)

Waarom zijn de vreemde plekken op Trumps handen zo slordig weggewerkt?

ANP-446032824

Houtstook zorgt in Nederland voor meer fijnstof dan alle auto's en industrie bij elkaar

ANP-519779848

Voorkomt deze karaktertrek dat je nazi wordt?

anp130925063 1

AVROTROS krijgt honderden reacties na Israël-besluit Songfestival

black-hole-star

Mysterieuze rode stipjes in de ruimte blijken het heelal dan toch niet te ‘breken’

anp130925096 1

Panden van De Pizzabakkers in Amsterdam gesloten

Loading