Israëlisch leger doorzoekt woning Palestijnse Oscarwinnaar

AT-TUWANI (ANP) - De Palestijnse regisseur en activist Basel Adra zegt zaterdag op de bezette Westelijke Jordaanoever te zijn aangevallen door kolonisten. Toen hij familieleden die bij het incident gewond waren geraakt, vergezelde naar een ziekenhuis, doorzocht het Israëlische leger zijn woning, aldus de filmmaker tegenover CNN.

Adra filmt al jaren acties van kolonisten en het Israëlische leger in de regio Masafer Yatta. Dat leidde tot documentaire No Other Land uit 2024, die hij met coregisseurs Hamdan Ballal en Yuval Abraham maakte. No Other Land won in maart de Oscar voor beste documentaire. Kort daarna werd Ballal op de Westelijke Jordaanoever aangevallen door kolonisten en vanuit de ambulance die hem gewond naar het ziekenhuis bracht, gearresteerd door het Israëlische leger. Eind juli werd een van de crewleden van de documentaire gedood door een kolonist.

Het Israëlische leger laat CNN in een reactie weten dat het eenheden naar Adra's woonplaats At-Tuwani had gestuurd na berichten dat "terroristen" stenen hadden gegooid naar Israëlische burgers. Adra ontkent dat er stenen zijn gegooid.