Luijten doorstaat snikhete marathon met zakken ijs in topje

TOKIO (ANP) - Anne Luijten trotseerde de hitte en hoge luchtvochtigheid op de marathon bij de WK in Tokio door constant te koelen. "Ik pakte alles wat er te pakken viel bij de waterpunten. Liters water over mijn hoofd, zakken ijs in mijn topje en sponzen. Ik had denk ik de beste koelingsstrategie van allemaal, want ik heb het niet heet gehad", zei de 31-jarige atlete, die als zeventiende eindigde in een tijd van 2.32.27.

"Ik heb dit voorjaar na de marathon van Rotterdam getwijfeld of ik er nog wel een zou lopen, want daar ging ik half dood. Maar ik wilde de kans om op de WK te lopen niet laten gaan", zei ze. "En als de Atletiekunie je dan uitzendt, vind ik dat je er ook echt voor moet gaan en moet presteren. Om die reden ben ik superblij met een plek in de top 20. Het is veel beter dan mijn vijftigste plaats op de Olympische Spelen van Parijs."

Luijten maakte van haar ronde door het stadion naar de finish een zwaaimoment. "Als je tweeënhalf uur hebt afgezien, mag je best de laatste dertig seconden genieten. Het publiek ging er goed op."