Israëlisch leger draagt bevolking Gaza-Stad op te vertrekken

GAZA-STAD (ANP/AFP) - Het Israëlische leger heeft de resterende bewoners van Gaza-Stad opgedragen te vertrekken. Volgens een legerwoordvoerder moeten ze naar het district Al-Mawasi bij Khan Younis, circa 27 kilometer zuidwestelijker. Er zijn daar volgens de woordvoerder al duizenden mensen naartoe gegaan.

Het wordt "een humanitaire zone" genoemd waar voorzieningen voor de opvang zouden zijn. Het leger wil Gaza-Stad helemaal innemen. Vrijdag meldde het dat het al 40 procent van de stad Gaza in handen heeft.