Rijlessen zijn duurder dan ooit: wie kan het nog betalen?

De rijlessen worden duurder en duurder. Vooral jongeren en starters merken dat het halen van een rijbewijs niet meer zo vanzelfsprekend is als een paar jaar geleden. In heel Nederland speelt hetzelfde verhaal: rijscholen verhogen hun tarieven en wachttijden lopen op. De oorzaak ligt in een mix van stijgende kosten, personeelstekorten, inflatie en geopolitieke stijgingen. Het gevolg merken leerlingen aan de prijzen per rijles of dat pakketten worden aangepast.

Waarom de kosten van rijlessen in Nederland blijven stijgen

Dat rijlessen duurder zijn geworden, is geen toeval. De afgelopen jaren zijn meerdere kostenposten tegelijk gestegen. Denk aan hogere lonen voor instructeurs, duurdere lesauto’s en strengere eisen vanuit instanties. Alles bij elkaar zorgt ervoor dat jij als leerling uiteindelijk meer betaalt. Daarnaast zie je dat rijscholen moeten investeren in moderne lesmethodes en digitale systemen. Ook dat wordt doorberekend in de lesprijs. Rijlessen zijn duurder geworden doordat rijscholen simpelweg meer kosten maken om dezelfde kwaliteit te leveren.

Gemiddelde prijs van een rijbewijs in 2026: wat betaal je echt?

Waar je vroeger met zo'n €1.500 tot €2.000 klaar kon zijn, ligt dat bedrag inmiddels flink hoger. In 2026 betaal je gemiddeld tussen de €2.500 en €3.500 voor een volledig rijbewijs. En dat is geen uitzondering meer, maar eerder de norm. Deze prijs is opgebouwd uit losse rijlessen, een praktijkexamen, een theorie-examen en tot op heden ook een tussentijdse toets. Zeker als je meer lessen nodig hebt dan gemiddeld, loopt het totaalbedrag snel op. Wat veel mensen onderschatten, is dat de gemiddelde leerling tegenwoordig meer lessen nodig heeft dan vroeger. Dat komt onder andere door drukker verkeer en hogere exameneisen. Het gevolg hiervan is dat je niet alleen meer kwijt bent per les, maar ook in totaal.

Hoe inflatie en brandstofprijzen rijleskosten beïnvloeden

Door de alsmaar stijgende inflatie wordt alles duurder. Dat geldt dus ook voor rijlessen. Brandstofprijzen hebben misschien wel de grootste impact. Op dit moment zien we dat oorlogen wereldwijd een grote invloed hebben op de prijzen van rijlessen. De Iranoorlog kan leiden tot licht hogere kosten op het gebied van brandstof. Lesauto’s maken veel kilometers en elke stijging aan de pomp wordt direct gevoeld door rijscholen. Die kosten worden vrijwel altijd doorberekend in de lesprijs.

Tekort aan rijinstructeurs drijft prijzen verder op

Een ander belangrijke reden waarom rijlessen duurder blijven worden, is het tekort aan rijinstructeurs. Veel ervaren instructeurs stoppen of gaan met pensioen, terwijl er te weinig nieuwe mensen instromen in het vak. Toch komt het bij veel andere rijscholen voor dat een tekort ervoor zorgt dat rijscholen minder capaciteit hebben. Minder instructeurs betekent minder beschikbare lesuren en dus stijgen de prijzen. In sommige regio's moet je zelfs weken wachten voordat je überhaupt kunt beginnen.

Lange wachttijden bij het CBR maken rijlessen duurder

De rijscholen zelf zijn niet direct het probleem, want ook de wachttijden bij het CBR hebben invloed op de kosten. In veel delen van Nederland moet je maanden wachten op een praktijkexamen. En die wachttijd kost geld, want je moet wel je rijvaardigheid bijhouden. Dat betekent extra lessen inplannen om ‘in vorm’ te blijven tot je examen. En zo loopt de rekening verder op. Rijlessen zijn duurder geworden, mede doordat dit soort indirecte kosten steeds vaker voorkomen. Daarnaast zorgt onzekerheid over examendata voor extra druk. Je wilt natuurlijk niet onvoorbereid zijn, dus neem je liever een paar extra lessen. Veilig misschien, maar het maakt het rijbewijs wel een stuk duurder dan je vooraf had verwacht.