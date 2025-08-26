ECONOMIE
Venus Williams verliest direct bij rentree op haar 25e US Open

dinsdag, 26 augustus 2025 om 9:34
NEW YORK (ANP/RTR) - Tennisster Venus Williams is bij haar 25e deelname aan het hoofdtoernooi van de US Open in de eerste ronde uitgeschakeld. De als elfde geplaatste Tsjechische Karolina Muchova was in drie sets te sterk voor de 45-jarige tweevoudig winnares, die na een jaar afwezigheid haar rentree vierde op het laatste grandslamtoernooi van het jaar: 6-3 2-6 6-1.
Williams verloor in 2023 in de eerste ronde in New York nog met 6-1 6-1 van Greet Minnen. Nu liet de zevenvoudig grandslamwinnares bij vlagen weer wat van haar oude niveau zien, maar in de beslissende set bleek Muchova over meer energie te beschikken. De Tsjechische haalde afgelopen twee jaar de halve finales in New York.
"Ik heb vandaag niet gewonnen, maar ik ben heel trots over hoe ik heb gespeeld. Volgens mij heeft er nog nooit een publiek zo achter mij gestaan. Ik wist vooraf wel dat ik in dit stadion, hier in de VS, de steun van de fans zou krijgen. Dat voelde heel goed", zei Williams, die met een wildcard was toegelaten.
