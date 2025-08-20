Israëlische media: Hamas wilde Israëlische soldaten ontvoeren

KHAN YOUNIS (ANP) - Een groep Hamas-militanten heeft een Israëlische legerpost in het zuiden van Gaza aangevallen en vermoedelijk geprobeerd een of meer Israëlische soldaten te ontvoeren. Dat melden Israëlische media.

Bij de aanval kwamen tien strijders van Hamas om. Drie soldaten raakten gewond, van wie één ernstig.

De groep van vijftien tot twintig militanten kwam in de ochtend tevoorschijn uit een tunnel bij de stad Khan Younis en viel daar de legerpost aan. The Times of Israel meldt dat de Israëlische strijdkrachten ervan uitgaan dat het doel was Israëlische militairen te ontvoeren. Haaretz beschrijft dat de groepering een "stretcher bij zich had, blijkbaar om een soldaat te ontvoeren". Nadat het leger luchtaanvallen op de plek had uitgevoerd, kon een deel van de Hamas-militanten via dezelfde tunnel ontkomen.