Nederlandse Patriots voor half jaar naar Polen

Samenleving
door anp
woensdag, 20 augustus 2025 om 17:00
anp200825145 1
DEN HAAG (ANP) - Nederland stuurt twee Patriot-batterijen voor een half jaar naar Polen. Ze gaan het knooppunt van de NAVO voor hulp aan Oekraïne beschermen tegen mogelijke aanvallen van de Russen, maakte het ministerie van Defensie woensdag bekend.
Naast de Patriots gaan ook een Nasams-luchtafweersysteem en anti-dronesystemen naar het logistieke centrum van de NATO Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU). De bijdrage loopt van 1 december tot 1 juni en ongeveer 300 militairen gaan mee.
"Deze inzet draagt bij aan drie belangrijke doelen: het NAVO-grondgebied verdedigen, Russische agressie ontmoedigen, en onverminderde steun aan Oekraïne leveren. Zo houden we de Russische dreiging zo ver mogelijk op afstand", laat demissionair minister Ruben Brekelmans (Defensie, VVD) weten.
Het is de tweede keer sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne dat Patriots naar het oosten van het NAVO-gebied gaan. Kort na de Russische inval ging een Patriot-batterij met zo'n 150 militairen naar Slowakije.
