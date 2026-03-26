Israëlische minister claimt dood hoofd van marine Iraanse garde

JERUZALEM (ANP/AFP) - De Israëlische minister van Defensie Israel Katz claimt dat de bevelhebber van de marineafdeling van de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde (IRG), Alireza Tangsiri, met een Israëlische luchtaanval is gedood. Katz sprak van een "precieze en dodelijke operatie" woensdagavond waarbij ook andere hoge officieren om het leven zijn gekomen.

"De man die verantwoordelijk was voor de terroristische operatie van mijnen leggen in de Straat van Hormuz is opgeblazen en geëlimineerd", aldus Katz. Hij verwijst naar een aantal mijnen die tijdens de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran in de zeestraat zijn gelegd.

De in 1979 opgerichte IRG opereert op militair gebied onder bevel van de geestelijke leider van Iran en valt niet onder het ministerie van Defensie. Sinds 1985 heeft de Garde een eigen maritieme afdeling die verantwoordelijk is voor de kustwacht en voor de scheepvaart in de Straat van Hormuz. De IRG wordt beschouwd als elitekorps van het regime van geestelijken.

De garde geldt zowel aan de kust als bij andere operaties als een efficiënte beoefenaar van asymmetrische oorlogvoering, oorlog met alternatieve middelen en tactieken waar normale legers zich doorgaans niet op toeleggen. De operaties met kleine speedboten van de IRG verwierven in de jaren tachtig al faam tijdens de Iraans-Iraakse oorlog toen de Perzische Golf en de Straat van Hormuz ook strijdtoneel waren.

Israël en de VS hebben talrijke topfiguren in het regeringsapparaat om het leven gebracht, onder wie eind februari de geestelijk leider Ali Khamenei. Zijn zoon Mojtaba is sinds 8 maart de geestelijk leider. Volgens waarnemers was de IRG in de week zonder leider onafhankelijk en heeft die mogelijk mijnen gelegd ondanks bedenkingen in Teheran.