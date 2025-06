Van Vroonhoven: uitspraken over Boomsma floepten er in emotie uit

DEN HAAG (ANP) - De uitspraken die NSC-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven zondag deed over haar partijgenoot Diederik Boomsma, "floepten er in emotie uit". In Trouw zei Van Vroonhoven dat Boomsma "niet het gemiddelde NSC-gedachtegoed" vertegenwoordigt. Dinsdag sloeg ze een andere toon aan. "Ik heb net tegen Diederik gezegd dat ik hem heel veel sterkte wens als hij zich tegenkandidaat zou stellen."

Het partijbestuur heeft demissionair minister van Sociale Zaken Eddy van Hijum naar voren geschoven als voorkeurskandidaat. Of NSC-Kamerlid Boomsma zich daarbij neerlegt, is nog niet bekend. Van Vroonhoven wilde nog niet zeggen of ze op de kieslijst van NSC wil terugkeren. "Hoe nu verder, daar denk ik rustig over na."

Het NSC-kopstuk weet al wel zeker dat ze geen lijsttrekker wil worden. "Het voelt een beetje alsof je het hebt uitgemaakt met je vriendje", aldus Van Vroonhoven. "Dat je weet dat het een goede beslissing is, maar het moet nog even indalen."