Israëlische minister pleit voor annexatie zuiden van Libanon

Samenleving
door anp
maandag, 23 maart 2026 om 15:23
JERUZALEM (ANP/RTR) - De Israëlische minister van Financiën heeft gepleit voor de annexatie van het zuiden van buurland Libanon. De rechtse hardliner Bezalel Smotrich deed dat pleidooi op de radio.
Smotrich zei dat de Israëlische militaire operatie in Libanon moet eindigen met een "nieuwe realiteit" en nieuwe grenzen. "De nieuwe Israëlische grens moet de Litani zijn", verklaarde hij, doelend op de rivier in het zuiden van Libanon.
Het kantoor van premier Benjamin Netanyahu heeft daar nog niet op gereageerd. De minister staat aan het hoofd van een kleine uiterst rechtse coalitiepartij en doet vaker uitspraken die verdergaan dan het officiële beleid van de regering.
Libanon raakte begin maart betrokken bij de oorlog in de regio toen Hezbollah raketten afvuurde op Israël. Die beweging geldt als pro-Iraans en heeft in Libanon via een politieke en militaire tak veel invloed.
