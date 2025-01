Politie verricht zo'n 130 arrestaties bij actie XR op A10

AMSTERDAM (ANP) - De politie heeft tijdens de actie van Extinction Rebellion (XR) bij de A10 in Amsterdam in totaal rond de 130 klimaatactivisten aangehouden. Twee blokkades op de snelwegen A4 en A10 werden zo snel mogelijk opgeheven, meldt de politie op X. Hierbij werden veertig aanhoudingen verricht voor onder meer het overtreden van de Wegenverkeerswet. Bij de oprit naar de A10 ter hoogte van de Amstelveenseweg werden nog eens zo'n negentig betogers aangehouden en verplaatst naar Amsterdam-Noord.

Door de demonstratie was een deel van de A10 bij station Amsterdam Zuid ongeveer drie kwartier afgesloten voor verkeer. XR voerde actie tegen ING vanwege de financiering van de fossiele industrie. De actiegroep blokkeerde de snelweg al vaker, zoals in februari en april vorig jaar. De politie wist een actie op de A10 in maart te voorkomen.