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Israëlische verkiezingen definitief op 27 oktober

Samenleving
door anp
zondag, 12 juli 2026 om 18:53
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JERUZALEM (ANP/AFP/DPA) - De Israëlische verkiezingen zijn definitief op 27 oktober, heeft de coalitie van premier Benjamin Netanyahu bekendgemaakt. Dat is de laatste datum waarop de verkiezingen volgens de wet moeten worden gehouden.
Hoewel de verkiezingen formeel al gepland stonden voor 27 oktober, werden er ook vroegere data genoemd als mogelijke verkiezingsdag. Israël houdt nu dus toch vast aan die datum eind oktober. Daarmee zal de coalitie haar volledige termijn uitzitten, iets wat sinds 1988 niet meer is voorgekomen.
De vorige verkiezingen waren in 2022. De regeerperiode van Netanyahu stond voor een groot deel in het teken van de oorlog in Gaza.
Eisenkot
In opiniepeilingen staat Netanyahu er op dit moment niet goed voor. De voormalige Israëlische legerleider Gadi Eisenkot is in de afgelopen maanden naar voren gekomen als een belangrijke uitdager.
Komende vrijdag, op 17 juli, komt het huidige parlement voor het laatst bijeen.
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