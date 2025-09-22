ECONOMIE
Overstromingen door noodweer in Noord-Italië

Samenleving
door anp
maandag, 22 september 2025 om 11:29
anp220925098 1
MILAAN (ANP) - In het noorden van Italië heeft hevige regenval gezorgd voor overstromingen. Nieuwszender RAI News heeft beelden van ondergelopen straten in Ligurië, Piëmonte en Lombardije, onder meer in buitenwijken van Milaan. Volgens de krant La Repubblica staat het centrum van de stad Como onder water.
Rond Milaan viel sinds zondagavond al 80 millimeter neerslag, meldt persbureau ANSA. De rivier Seveso is daar buiten zijn oevers getreden. Bij Como hebben ook aardverschuivingen plaatsgevonden, waardoor wegen onbegaanbaar zijn geworden.
De autoriteiten hebben in meerdere gebieden code geel en oranje afgekondigd als waarschuwing voor het noodweer. Inwoners worden opgeroepen om zoveel mogelijk binnen te blijven en niet naar hun kelders te gaan. De hulpdiensten plaatsen extra dammen om de wateroverlast te beperken.
