Verdachte onthoofding: 'Ik ben ziek en dat werd mijn moeder fataal'

"Ik ben ziek. Dat is mijn moeder fataal geworden. Dat zal ik nooit meer kunnen herstellen. Dat doet heel veel pijn." Dat zei Jesse R. (32) bij aanvang van zijn strafproces in de rechtbank in Dordrecht. R. staat daar terecht voor de moord op zijn moeder (63) door onthoofding met een bijl op 16 april vorig jaar in haar woning in Hellevoetsluis.

R. werd op de A4 ter hoogte van Schiedam aangehouden. Het hoofd van zijn moeder lag, in een boodschappentas, op de bijrijdersstoel, evenals de bijl.

R. vertelde in de rechtbank dat hij op jonge leeftijd al last kreeg van depressies en dat er psychoses bijkwamen sinds zijn 27e levensjaar. Hij nam aanvankelijk trouw zijn medicatie. "Toen werd ik alsnog psychotisch en ervaarde ik allemaal nare bijwerkingen." Een ander medicijn kon hij helemaal niet verdragen. Eind december 2024 gooide hij, naar eigen zeggen overtuigd van zijn wanen, alle medicatie weg. Daarna nam hij geen antipsychotica meer in, zei hij.