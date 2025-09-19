Italië geeft Fox-journalist erepaspoort om 'verdiensten'

ROME (ANP/AFP) - De Amerikaanse Trump-gezinde journalist en nieuwslezeres Maria Bartiromo krijgt een Italiaans paspoort voor haar "speciale inspanningen" voor dat land. De uiterst rechtse regering van premier Giorgia Meloni heeft hiermee ingestemd tijdens de ministerraad.

"In haar meer dan dertigjarige carrière als journalist heeft Bartiromo een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de band tussen Italië en de VS, en is zij altijd toegewijd gebleven aan de Italiaanse instituties", schrijft het ministerie van Binnenlandse Zaken in een verklaring. Bartiromo, die Italiaanse wortels heeft, moet nog ceremonieel genationaliseerd worden.

Hoewel de Fox-nieuwslezeres meerdere prijzen voor haar werk ontving, is ze niet onomstreden. Stemmachinebouwer Smartmatic noemde haar in een lasterzaak tegen de zender, vanwege haar opmerkingen over de rol van digitale stemmen bij de door Donald Trump verloren presidentsverkiezingen in 2020.