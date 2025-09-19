Scholen tegen meldplicht bij intimidatie en ernstig pestgedrag

UTRECHT (ANP) - Scholen willen niet verplicht worden om alle ernstige incidenten te melden. Ze willen ondersteuning krijgen en geen "extra administratieve verplichtingen". Bovendien overlapt zo'n plicht met de regels die er nu al zijn, zeggen de organisaties voor basisscholen (PO-Raad), middelbare scholen (VO-raad) en speciaal onderwijs (Sectorraad GO).

De toenmalige staatssecretaris van Onderwijs Mariëlle Paul presenteerde in juni een wetsvoorstel. Daarin staat onder meer een "meld-, overleg- en aangifteplicht" voor seksuele intimidatie. De onderwijsraden zijn bang dat mensen daardoor wegkijken of verkrampen, terwijl ze er juist open over zouden moeten kunnen praten.

De drie raden zeggen ook dat de scholen door de plannen te maken krijgen met aanzienlijke lasten, "terwijl niet duidelijk is of deze ook daadwerkelijk bijdragen aan een veiliger schoolklimaat". Die extra verplichtingen van de wet "komen bovenop de al bestaande personeelstekorten en hoge werkdruk", schrijven de organisaties in een brief aan de Tweede Kamer.