Italië verijdelt Russische cyberaanval op locaties Winterspelen

Samenleving
door anp
woensdag, 04 februari 2026 om 14:52
bijgewerkt om woensdag, 04 februari 2026 om 15:03
anp040226175 1
- Italië heeft vlak voor het begin van de Olympische Spelen een cyberaanval weten te verijdelen, zegt minister van Buitenlandse Zaken Antonio Tajani. Volgens hem zat Rusland achter de hackpoging, die onder meer gericht was op locaties in Cortina d'Ampezzo, waar de Winterspelen deels worden gehouden.
"We hebben een reeks cyberaanvallen verijdeld", aldus Tajani. Als doelwitten noemde hij "kantoren van het ministerie van Buitenlandse Zaken, te beginnen in Washington, en ook een aantal locaties van de Winterspelen, waaronder hotels in Cortina".
De Olympische Spelen worden vrijdag officieel geopend met een show in het Milanese stadion San Siro, maar woensdag staan al de eerste wedstrijden in het curling op het programma. De Italiaanse regering verwacht tijdens de twee weken durende Spelen zo'n 2 miljoen bezoekers in het gebied waar het evenement plaatsvindt. De meeste wedstrijden zijn in Milaan en Cortina d'Ampezzo, maar enkele sporten vinden elders plaats.
