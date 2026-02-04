Kleine partijen kritisch op plan voor onderzoek naar kiesdrempel

DEN HAAG (ANP) - Kleine partijen zijn ongerust over het voornemen van de coalitie om onderzoek te doen naar een kiesdrempel. Partijen die een bepaald aantal zetels niet halen, komen door zo'n drempel niet in het parlement. ChristenUnie, SGP, BBB en DENK stelden hier in een debat bezorgde vragen over.

Een kiesdrempel brengt "zeer mooi bijdragende partijen die een stem geven aan zoveel mensen" in onzekerheid, zei ChristenUnie-leider Mirjam Bikker.

Volgens Stephan van Baarle (DENK) getuigt het plan van "ondemocratisch handelen". Hij vond het een dubbel signaal, zei hij tegen Joost Sneller van coalitiepartij D66. Enerzijds wil de coalitie samenwerken met de oppositie, anderzijds stelt de coalitie iets voor waardoor kleine partijen "misschien uit het parlement geweerd worden".

De coalitie wil nog niet definitief een kiesdrempel invoeren, antwoordde Sneller. "We gaan dat onderzoeken. Ik denk dat de argumenten die de heer Van Baarle naar voren brengt, een belangrijke plek verdienen in die discussie."