ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kleine partijen kritisch op plan voor onderzoek naar kiesdrempel

Samenleving
door anp
woensdag, 04 februari 2026 om 14:51
anp040226174 1
DEN HAAG (ANP) - Kleine partijen zijn ongerust over het voornemen van de coalitie om onderzoek te doen naar een kiesdrempel. Partijen die een bepaald aantal zetels niet halen, komen door zo'n drempel niet in het parlement. ChristenUnie, SGP, BBB en DENK stelden hier in een debat bezorgde vragen over.
Een kiesdrempel brengt "zeer mooi bijdragende partijen die een stem geven aan zoveel mensen" in onzekerheid, zei ChristenUnie-leider Mirjam Bikker.
Volgens Stephan van Baarle (DENK) getuigt het plan van "ondemocratisch handelen". Hij vond het een dubbel signaal, zei hij tegen Joost Sneller van coalitiepartij D66. Enerzijds wil de coalitie samenwerken met de oppositie, anderzijds stelt de coalitie iets voor waardoor kleine partijen "misschien uit het parlement geweerd worden".
De coalitie wil nog niet definitief een kiesdrempel invoeren, antwoordde Sneller. "We gaan dat onderzoeken. Ik denk dat de argumenten die de heer Van Baarle naar voren brengt, een belangrijke plek verdienen in die discussie."
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-491593050

'Actrice Eva van de Wijdeven dakloos, leeft als zwerver op straat'

midterms-usa-donald-trump-wahlrecht-bundesstaaten-bild-2

Volgende project van Trump: verkiezingen afschaffen

15f2b9830a5a0051c38686890c800452f038d5f6

Waarom stijgt kanker bij vrouwen en niet bij mannen?

109198250_m

Als je ouder wordt: ruim je rommel op – uit liefde voor je kinderen

203921835_m

Moltbook: Ga vooral eens kijken. Als je niet uitkijkt blijf je uren hangen

ANP-545447886

Jongen van 13 zwemt 14 kilometer in woeste zee en redt zo de rest van het gezin

Loading