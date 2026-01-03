ECONOMIE
Italië: we houden situatie Venezuela nauwlettend in de gaten

Samenleving
door anp
zaterdag, 03 januari 2026 om 11:43
ROME (ANP/RTR) - Italië zegt de situatie in Venezuela nauwgezet te volgen. De VS zijn dat land eerder op zaterdag binnengevallen, waarbij ze naar eigen zeggen president Maduro gevangen hebben genomen. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Antonio Tajani wordt premier Giorgia Meloni continu op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en is het land in het bijzonder bezorgd om de Italiaanse gemeenschap in Venezuela.
Venezuela heeft in reactie op de Amerikaanse inval geëist om een teken van leven van Maduro en diens vrouw. Volgens de Amerikaanse president Donald Trump is het presidentiële echtpaar het land uit geëscorteerd.
Het regime-Maduro wordt er door de VS al lange tijd van beticht medeplichtig te zijn aan het faciliteren van drugshandel en had een prijs op het hoofd van Maduro gezet. De voorbije maanden hebben de VS een flinke militaire aanwezigheid opgebouwd, met name op de Caribische Zee. Venezuela heeft de aantijgingen altijd ontkend.
