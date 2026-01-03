NVWA sloot vorig jaar weer meer voedselbedrijven om plaagdieren

UTRECHT (ANP) - Vorig jaar zijn weer meer voedselbedrijven met spoed gesloten om ernstige overlast van plaagdieren. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De dienst sloot 75 winkels en horecagelegenheden. In 2024 waren dat er 57.

In de meeste gevallen ging het om een muizenplaag, maar soms ook om voerlast van ratten en kakkerlakken. De meeste spoedsluitingen waren in de Randstad (20 keer in Amsterdam, 7 keer in Rotterdam, 7 keer in Den Haag, 5 in Leiden en in Alkmaar 4).

Een spoedsluiting is een van de zwaarste maatregelen die de NVWA kan nemen. Muizen en andere plaagdieren dragen bacteriën en ziektes bij zich die ze verspreiden door hun uitwerpselen. Een bedrijf mag de deuren pas weer openen als al het besmette voedsel is weggedaan en als het pand grondig is schoongemaakt. Ook moeten er maatregelen zijn genomen om de plaagdieren te bestrijden en buiten te houden. De NVWA komt dan nog een keer kijken.