ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

NVWA sloot vorig jaar weer meer voedselbedrijven om plaagdieren

Samenleving
door anp
zaterdag, 03 januari 2026 om 11:41
anp030126099 1
UTRECHT (ANP) - Vorig jaar zijn weer meer voedselbedrijven met spoed gesloten om ernstige overlast van plaagdieren. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De dienst sloot 75 winkels en horecagelegenheden. In 2024 waren dat er 57.
In de meeste gevallen ging het om een muizenplaag, maar soms ook om voerlast van ratten en kakkerlakken. De meeste spoedsluitingen waren in de Randstad (20 keer in Amsterdam, 7 keer in Rotterdam, 7 keer in Den Haag, 5 in Leiden en in Alkmaar 4).
Een spoedsluiting is een van de zwaarste maatregelen die de NVWA kan nemen. Muizen en andere plaagdieren dragen bacteriën en ziektes bij zich die ze verspreiden door hun uitwerpselen. Een bedrijf mag de deuren pas weer openen als al het besmette voedsel is weggedaan en als het pand grondig is schoongemaakt. Ook moeten er maatregelen zijn genomen om de plaagdieren te bestrijden en buiten te houden. De NVWA komt dan nog een keer kijken.
loading

POPULAIR NIEUWS

_185eed19-08c3-4887-b372-c8ab28f6c093

Het verborgen leven van Poetin: tussen macht en mysterie

anp 487442358

Heb je oliebollen over? Dit kun je ermee doen

chart

Nederland in cijfers: zo veranderden we in tien jaar

88846797_m

Brandend maagzuur: simpele gewoontes die vaak meer doen dan een pil

anp020126097 1

Plaatselijk tot 10 centimeter sneeuw, code geel verlengd

schermafbeelding 2024 05 20 om 144807

Van glad tot ruig: 100 jaar mannenkapsels in 1 minuut

Loading