Italië wil historisch erfgoed bewaken met AI-systeem

ROME (ANP/AFP) - Het Italiaanse ministerie van Cultuur werkt aan een AI-beveiligingssysteem dat verdacht gedrag moet detecteren rond belangrijke museumstukken. "Het bewaken van cultureel erfgoed is nu topprioriteit", schrijft het ministerie in een verklaring, zonder daarbij te verwijzen naar de kroonjuwelenroof in het Louvre zondag.

Volgens het ministerie lopen er twee projecten gericht op het beschermen van archeologisch erfgoed. Met de projecten is meer dan 70 miljoen euro gemoeid.

Het programma werd in 2024 gefinancierd met Europees geld en moet oplossingen bieden om verdacht gedrag vroegtijdig te kunnen signaleren. Dat gebeurt onder meer met big data, al voegt het ministerie toe dat dit "geheel in lijn" met privacywetgeving gebeurt.

Na de diefstal in het Louvre klonk in Frankrijk brede kritiek op de veiligheidsmaatregelen die het bekende Parijse museum had ingesteld. Die zouden ondermaats zijn, onder meer wat betreft het aantal videocamera's in zeker een derde van de expositieruimten.