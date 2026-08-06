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Spaanse politie vreest nieuwe intocht in Ceuta half augustus

Samenleving
door anp
donderdag, 06 augustus 2026 om 17:04
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MADRID/CEUTA (ANP) - De Spaanse Guardia Civil vreest dat er 15 augustus weer een heleboel mensen kunnen proberen Ceuta binnen te dringen. Bronnen bij de politie van de nieuwszender 20 minutos zeggen dat de toestand vooral op sociale media nauwlettend in de gaten wordt gehouden en dat 15 augustus is genoemd als datum voor een nieuwe massale intocht. Dit is "veel meer dan een gerucht", beklemtoonde een bron bij de Guardia Civil.
Het gaat om oproepen op WhatsApp, Instagram en Facebook die honderdduizenden mensen volgen. De bronnen vrezen niet zo'n stormloop als afgelopen week, maar wel iets omvangrijks.
Weer wordt Fnideq als verzamelpunt genoemd. Die Marokkaanse kustplaats ligt circa 2,5 kilometer onder de zuidelijke grens van Ceuta. Bij de 'invasie' van meer dan 70.000 migranten donderdag en vrijdagmorgen afgelopen week trokken mensen daar ongestoord langs een Marokkaanse grenspost en gingen onder meer via de zee om een barrière heen het Spaanse territorium binnen.
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