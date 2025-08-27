Deze voedingsmiddelen kun je nog ver na de houdbaarheidsdatum opeten

Elke Nederlander gooit gemiddeld 34 kilogram aan voedsel per jaar in de vuilnisbak, volgens de Consumentenbond. Maar sommige producten kun je nog lang na de aangegeven THT-datum opeten; soms wel een jaar! Als je bewuster bent van de houdbaarheid van producten, zul je een stuk minder eten verspillen.

Ten eerste is die houdbaarheidsdatum helemaal niet zo strikt. Het blijft een schatting en producenten zullen altijd aan de voorzichtige kant gaan zitten, omdat ze te allen tijde willen voorkomen dat je ziek wordt. Ten tweede willen ze ook niet dat je producten eeuwig bewaart, zelfs al zou dat kunnen.

Omzet draaien

Het is beter voor de omzet als je af en toe een nieuw pak suiker of rijst koopt. Ten derde is het nog zo dat er een verschil is tussen de houdbaarheidsdatum en 'best te gebruiken voor'. In het laatste geval zegt het hooguit iets over het moment waarop het levensmiddel, meestal groente, aan smaak begint te verliezen, maar het is dan nog prima eetbaar.

Geur

Je neus is de beste raadgever. Natuurlijk moet je uitkijken met vis en kip, maar ook daarvoor geldt dat je het meestal ruikt als het niet meer goed is. Bij groente en fruit zie je direct schimmel of zwakke plekken als het zijn beste tijd heeft gehad. Droge producten als pasta of rijst, maar ook suiker, meel en zout blijven bijna eeuwig goed.

Conserven

Conservenblikken zijn vaak nog wel een jaar of langer na de geprinte datum houdbaar. Let er wel op dat er geen butsen of deuken in het blik zitten. Wanneer het blik bol staat, is het ook einde oefening. Controleer de inhoud op geur, kleur en bederf.

Mierzoete producten

Op producten op olie, zoals pesto, olijven, kappertjes of zongedroogde tomaten, staat vaak 'na opening beperkt houdbaar'. Je kunt ze dan zeker nog wel twee weken eten. Hele zoete producten, zoals ranja, honing of jam blijven na opening ook nog een lange tijd houdbaar.

Eieren

Voor eieren is een bekend trucje: vul een pan met water. Zinkt het ei dan is het nog goed, gaat het drijven dan is het bedorven. Mits gekoeld bewaard zijn eieren nog tot drie weken na de houdbaarheidsdatum eetbaar. Hetzelfde geldt voor melk. Ook melk kun je tot wel een week na de vermelde datum opdrinken.