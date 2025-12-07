ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Japan beschuldigt China van 'gevaarlijke' manoeuvre met radar

Samenleving
door anp
zondag, 07 december 2025 om 4:20
anp071225003 1
TOKIO (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Japan beschuldigt China ervan dat Chinese gevechtsvliegtuigen hun radar hebben gericht op Japanse vliegtuigen boven internationale wateren. Het Japanse ministerie van Defensie betitelt de actie als "gevaarlijk".
Op X zei de Japanse minister van Defensie Shinjiro Koizumi dat de handeling verder ging dan "wat noodzakelijk is om een vlucht veilig te houden". Hij zei dat Japan bij China protest heeft aangetekend over het "spijtige" incident, dat kan duiden op een aanval.
Het incident gebeurde boven gebied dat door Japan en China wordt geclaimd. Het wordt beschouwd als het ernstigste in jaren en kan de spanningen tussen beide landen verder doen oplopen.
De verstandhouding tussen China en Japan verslechterde toen de Japanse premier Sanae Takaichi waarschuwde dat Japan in actie kan komen als China Taiwan aanvalt. Taiwan, dat door China wordt beschouwd als een afvallige provincie, ligt maar 110 kilometer van het meest westelijke Japanse eiland Yonaguni af.
loading

POPULAIR NIEUWS

351862736d6563828d7dfd89893873130a853d79

Zien: Humanoïde robot rent en wendt als een volleerd hardloper

collage

Brigitte Bardot (91) kijkt terug op de duistere perioden van haar leven

wouter-supardi-salari-taivVG_nKBo-unsplash

'Eeuwige chemicaliën' gevonden in Belgisch brood en Nederlandse pepernoten

ANP-543938641

Rob Jetten: 'Coalitie met JA21 en VVD geen begaanbare route'

anp061225087 1

Musk pleit voor afschaffing van EU na hoge boete voor X

schermafbeelding 2017 04 27 om 163443

Bang dat je stinkt? Zo kom je erachter (en wat je kunt doen)

Loading