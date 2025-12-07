Japan beschuldigt China van 'gevaarlijke' manoeuvre met radar

TOKIO (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Japan beschuldigt China ervan dat Chinese gevechtsvliegtuigen hun radar hebben gericht op Japanse vliegtuigen boven internationale wateren. Het Japanse ministerie van Defensie betitelt de actie als "gevaarlijk".

Op X zei de Japanse minister van Defensie Shinjiro Koizumi dat de handeling verder ging dan "wat noodzakelijk is om een vlucht veilig te houden". Hij zei dat Japan bij China protest heeft aangetekend over het "spijtige" incident, dat kan duiden op een aanval.

Het incident gebeurde boven gebied dat door Japan en China wordt geclaimd. Het wordt beschouwd als het ernstigste in jaren en kan de spanningen tussen beide landen verder doen oplopen.

De verstandhouding tussen China en Japan verslechterde toen de Japanse premier Sanae Takaichi waarschuwde dat Japan in actie kan komen als China Taiwan aanvalt. Taiwan, dat door China wordt beschouwd als een afvallige provincie, ligt maar 110 kilometer van het meest westelijke Japanse eiland Yonaguni af.