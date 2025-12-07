Merz: steun aan Israël is met onze geschiedenis'kernprincipe' voor Duitsland

Steun aan Israël is voor Duitsland "een onveranderlijk kernprincipe". Dat zei de Duitse bondskanselier Friedrich Merz na een gesprek met de Israëlische president Isaac Herzog zaterdag.

Merz werd bij aankomst op het vliegveld van Tel Aviv opgewacht door de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar, die hem "een vriend van Israël" noemde.

Eerder zaterdag ontmoette bondskanselier Merz de Jordaanse koning Abdullah II. Na deze ontmoeting zei Merz dat Jordanië "een unieke rol speelt" in de Israëlisch-Palestijnse kwestie vanwege de vele Palestijnse vluchtelingen die Jordanië huisvest en de hoeveelheid humanitaire hulp die het land levert aan de Palestijnen.

In Jordanië zei Merz dat de tweede fase van het staakt-het-vuren tussen Hamas en Israël snel moet ingaan. Dat behelst onder meer dat de Israëlische troepen zich verder moeten terugtrekken uit Gaza.

Zondag spreekt de Duitse bondskanselier in Jeruzalem de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en staat een bezoek gepland aan het Holocaustherdenkingscentrum Yad Vashem.